Uma semana depois da conquista da Taça da Liga pela quinta vez, e terceira seguida, graças ao triunfo sobre o rival lisboeta em Leiria (2-1), as 'águias' regressaram à ação no campeonato e bateram o Damaiense com dois golos da espanhola Cristina Martín-Prieto (10 e 80 minutos), horas antes de as 'leoas' terem empatado na visita ao Racing Power.

O Benfica entrará para as últimas quatro jornadas na liderança, com 50 pontos, oito face ao Sporting, segundo colocado, e pode festejar o título já na próxima ronda, em 29 e 30 de março, caso triunfe na receção ao Racing Power e o Sporting não ganhe o Valadares.

