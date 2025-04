Benfica adianta-se ao Sporting na final do campeonato nacional de voleibol

Lisboa, 18 abr 2025 (Lusa) -- O Benfica, pentacampeão em título, adiantou-se hoje ao Sporting na final do campeonato nacional de voleibol, ao vencer em casa por 3-1 no primeiro encontro da decisão do play-off, que é disputado à melhor de cinco.