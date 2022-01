Segundo o organismo, a punição deve-se ao "incumprimento de deveres de organização", nomeadamente "a propósito do funcionamento do sistema de videovigilância".

Paralelamente, o processo disciplinar instaurado e remetido à Comissão de Instrutores da Liga em 12 de agosto de 2021 resulta ainda numa multa ao Arouca de 2.040 euros pelos factos ocorridos no desafio de 07 de agosto.

No desafio referente à primeira jornada da I Liga, que os 'canarinhos' ganharam, por 2-0, resultou a expulsão do presidente do Arouca, Carlos Pinho, bem como do treinador-adjunto dos anfitriões, António Machado.

