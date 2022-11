Esta é a primeira visita oficial a Portugal de Hamilton Mourão, que terminará o seu mandato em janeiro, juntamente com Jair Bolsonaro, que, em quatro anos em funções, nunca esteve em Lisboa como chefe de Estado do Brasil, ao contrário dos seus antecessores.

A deslocação acontece dois dias depois da visita de Lula da Silva a Portugal como presidente eleito do Brasil.

Segundo um comunicado do gabinete de Hamilton Mourão, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) o vice-presidente participará num reunião com o secretário executivo da organização, Zacarias da Costa, e numa sessão solene com representantes permanentes dos nove Estados-membros da organização, entre os quais se encontra o Brasil.

Hoje, Hamilton Mourão tem uma audiência com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, e na terça-feira reúne-se com o primeiro-ministro, António Costa.

Já na manhã de quarta-feira terá um encontro com empresários brasileiros e portugueses e a tarde é dedicada aos encontros na CPLP.

NS/ATR // JPS

Lusa/Sim