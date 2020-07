A SODIAM fica assim dispensada de pagar ao banco de que Isabel dos Santos foi fundadora a última prestação do financiamento cedido para aquisição da empresa suíça de joalharia De Grisogono, no valor de quase 29 milhões de dólares, que teria de ser pago no dia 16 de agosto e deixaria a empresa pública angolana de diamantes falida.

Na sentença datada de 11 de maio, a que a Lusa teve hoje acesso, o Tribunal Provincial de Luanda dá razão à pretensão do Ministério Publico que reivindica a existência de "um direito de crédito" contra a empresária angolana, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, o seu marido, Sindika Dokolo e o gestor português, Mário Leite da Silva, ex-presidente do Banco de Fomento Angola e parceiro de negócios do casal.