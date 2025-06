Suspeito de atear fogo a manifestantes pró-Israel nos EUA é acusado de "crime de ódio"

Washington, 03 jun 2025 (Lusa) - O presumível autor do atentado contra uma manifestação a favor da libertação dos reféns israelitas em Gaza, que deixou uma dezena de feridos no domingo no Colorado, Estados Unidos, foi acusado na segunda-feira de "crime de ódio".