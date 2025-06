Em comunicado, o Ministério da Agricultura do Brasil disse que Carlos Fávaro discutiu hoje com o seu homólogo angolano, Isaac dos Anjos, detalhes de um plano de integração agrícola e troca de tecnologia entre os dois países.

Reunidos por videoconferência, os dois ministros conversaram sobre "detalhes para avançar na proposta que trata da integração da agricultura brasileira à angolana visando o aumento da produção de alimentos para promoção da segurança alimentar e nutricional", lê-se na nota.

A proposta discutida entre os dois países contempla a concessão de terras agricultáveis em território angolano e a transferência de tecnologia brasileira, especificou o ministério.

"Os ministros debateram temas como ajustes na legislação para proteção da propriedade intelectual e de biossegurança, permitindo a pesquisa de cultivares e melhor aproveitamento da terra; métodos de financiamento e segurança jurídica", acrescentou.

O Brasil realizou duas missões oficiais em Angola desde dezembro do ano passado, nas quais empresários e representantes do setor produtivo puderam conhecer as potencialidades para a integração da agricultura tropical entre os dois países.

Com a conclusão dos ajustes técnicos, o Brasil salientou que será elaborado um memorando de entendimento para formalizar a cooperação.

