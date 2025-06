Na quinta-feira, o jogador do Paris Saint-Germain foi autorizado a abandonar o estágio de Portugal em solo germânico para viajar até Lisboa e poder assistir ao nascimento do filho. O avançado regressa à comitiva lusa no sábado.

Por essa razão, Ramos é baixa certa na sessão que está agendada para as 17:00 (18:00 locais) no FC Bayern Campus, um dos centros de estágios do 'gigante' bávaro que está localizado na parte norte de Munique.

Este complexo é utilizado pelo Bayern Munique para os treinos da equipa feminina e escalões jovens.

Antes, às 16:15 (17:15), no mesmo local, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Na quarta-feira, Portugal assegurou a segunda presença da sua história na final da Liga das Nações, após vencer a Alemanha, por 2-1, no Allianz Arena.

Na final de domingo, igualmente no Allianz Arena, a seleção nacional vai defrontar a Espanha, que na quinta-feira bateu a França por 5-4, em Estugarda.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

