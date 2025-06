O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 77 cêntimos abaixo dos 65,63 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

A baixa de hoje foi atribuída às informações de que a Arábia Saudita estava disposta a fazer outro aumento importante de produção, o que aumentou os receios de um excesso de oferta de crude este ano.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, como a Federação Russa, que constituem o grupo designado OPEP+, decidiram no sábado aumentar a produção de julho em 411 mil barris diários, à semelhança do ocorrido nos dois meses anteriores.

A decisão representou um terceiro aumento consecutivo de produção desta quantidade, o que totaliza em quatro meses um aumento da oferta em 1,37 milhões de barris diários, já mais de metade dos 2,2 milhões de se pretende voltar a disponibilizar.

Neste contexto, a Arábia Saudita o maior produtor de petróleo mundial, reduziu hoje os seus preços de venda de julho aos compradores asiáticos, para o nível mais baixo em quatro anos.

RN // RBF

Lusa/fim