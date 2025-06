"Sou candidata à liderança da Iniciativa Liberal", anunciou Mariana Leitão numa publicação nas nas redes sociais, na qual afirma que decidiu avançar porque tem "a vontade e a capacidade de agregar um movimento que inspire uma mudança no país".

"Sem medo de ser liberal, com coragem para erguer as nossas bandeiras liberais sem qualquer hesitação, sem moderar a afirmação dos valores liberais em toda a sua plenitude", lê-se.

Mariana Leitão foi reeleita esta terça-feira como líder parlamentar da IL e já anunciou uma candidatura presidencial às eleições de janeiro de 2026.

Com 42 anos e licenciada em Relações Internacionais, Mariana Leitão aderiu à IL em junho de 2019, tendo sido, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional do partido e, entre 2022 e 2024, chefe de gabinete do Grupo Parlamentar da IL.

Na última Convenção Nacional da IL, em fevereiro, foi eleita vice-presidente do partido, na lista para a direção apresentada por Rui Rocha, que se demitiu da liderança neste do partido este sábado.

