EUA voltam a vetar resolução que exigia cessar-fogo em Gaza e entrada de ajuda

Nações Unidas, 04 jun 2025 (Lusa) - Os Estados Unidos (EUA) voltaram hoje a vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que exigia um cessar-fogo imediato e permanente em Gaza e o levantamento de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária no enclave.