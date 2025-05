Num memorando datado de segunda-feira, Pete Hegseth ordena cortes nos postos de generais de quatro estrelas, além de recomendar a dispensa de mais de 10% dos generais e oficiais superiores em todas as forças armadas, o que pode incluir qualquer patente de uma estrela ou superior ou equivalente da Marinha.

Os cortes visam libertar os militares de "camadas burocráticas desnecessárias", justificou Hegseth num memorando citado pela AP.

A Guarda Nacional, força militar com características essencialmente reservistas, recebeu instruções do secretário da Defesa para diminuir em 20% os seus principais cargos.

Hegseth disse que os cortes removerão "a estrutura de força redundante para otimizar e agilizar a liderança".

De acordo com a agência AP, atualmente existem cerca de 800 oficiais generais nas forças armadas norte-americanas, mas apenas 44 deles são generais ou oficiais de quatro estrelas.

Desde que assumiu o cargo, Hegseth já demitiu mais de meia dúzia de generais de três e quatro estrelas, incluindo o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general CQ Brown Jr.

O secretário da Defesa justificou as demissões como "um reflexo do desejo do Presidente [Donald Trump] de ter à sua volta as pessoas certas para executar a abordagem de segurança nacional" da nova Administração republicana.

O Pentágono está sob pressão para reduzir nas despesas e no pessoal, parte dos cortes mais amplos do governo federal promovidos por Trump e pelo Departamento de Eficiência Governamental do aliado Elon Musk.

Na semana passada, Hegseth ordenou uma transformação radical no Exército para "construir uma força mais concisa e letal", incluindo a fusão ou encerramento de quartéis-generais, a eliminação de veículos e aeronaves obsoletas, a redução de até mil funcionários do quartel-general no Pentágono e a transferência de pessoal para unidades no terreno.

Apesar da vaga de cortes, a Casa Branca anunciou também na semana passada que Donald Trump vai realizar um desfile militar em 14 de junho, data que assinala 250 anos da criação do Exército norte-americano e coincide com o 79.º aniversário do Presidente.

O republicano pretende "prestar homenagem aos veteranos norte-americanos, aos membros ativos das forças armadas e à história militar", escreveu a porta-voz Anna Kelly na rede social X, partilhando um artigo da estação Fox News.

"Teremos o maior e mais belo desfile militar da nossa história", frisou, por sua vez, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, à Fox News.

O Exército dos Estados Unidos foi fundado a 14 de junho de 1775, pouco mais de um ano antes de os Estados Unidos declararem a sua independência a 04 de julho de 1776 - o dia 04 de julho é o atual feriado nacional nos Estados Unidos.

PDF (DMC) // RBF

Lusa/Fim