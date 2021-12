"As Criaditas dos Pobres" têm como carisma o serviço aos mais pobres, tendo, no seu início, fundado um jardim de infância destinado a acolher as crianças desfavorecidas que não tinham onde ficar, para as mães poderem trabalhar.

"Criada também pelas Criaditas em 1933, foi a Cozinha Económica, que funciona até hoje, e que continua a servir os mais desfavorecidos com refeições completas, por um preço simbólico. Neste momento são servidas anualmente mais de 100 mil refeições. Atualmente esta obra social conta com 22 irmãs", refere o Santuário de Fátima.

Segundo o Santuário, os destaques do programa de celebrações naquele período vão para as missas de dia 24, às 23:00, de dia 25, às 11:00, bem como de dia 26, também às 11:00, todas na Basílica da Santíssima Trindade.

No dia 31 de dezembro, haverá missa de Ação de Graças, na Basílica da Santíssima Trindade pelas 22:00, seguindo-se a oração do terço na Capelinha das Aparições. Pelas 00:00, haverá um gesto pela paz e o toque do carrilhão, sendo os peregrinos convidados a fazer a consagração do novo ano.

No dia 01 de janeiro, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, será celebrada a habitual missa pelas 11:00 na Basílica da Santíssima Trindade, onde também será celebrada missa às 15:00, com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, seguida de Procissão Eucarística.

O Santuário de Fátima sublinha que, "à semelhança do que aconteceu em 2020, a osculação do Menino, é substituída por um gesto com uma vénia devido à situação de pandemia por covid-19".

