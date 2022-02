Durante o dia, os cinco candidatos -- Anacleto Ferreira, Antero Benedito da Silva, Constância Pinto, Luis Alves Tilman e Martinho Gusmão -- entregaram a documentação no Tribunal de Recurso.

Por sua vez, Virgílio Guterres entregou no Tribunal de Recurso a informação complementar à sua candidatura.

A cerca de 24 horas do fecho do prazo para a apresentação de candidaturas já há 17 candidatos, um número recorde em eleições presidenciais no país.

Durante grande parte da tarde houve uma grande movimentação no recinto do Tribunal, com os candidatos a chegarem com caixas e pastas com toda a documentação necessária, incluindo documentos de identidade e declaração do candidato e seu representante.

A campanha eleitoral para as presidenciais começa a 02 de março e a primeira volta das eleições decorre a 19 de março.

