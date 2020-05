"O cenário que se vislumbra é de muitos desafios, mas como Governo tudo faremos, em parceria com o sector privado, para mitigar os impactos nefastos deste fenómeno, sempre à luz da meta do Governo de criar muito mais postos de trabalho", referiu o chefe de Estado.

As celebrações do Dia do Trabalhador deste ano "terão de obedecer às medidas de prevenção da covid-19 que assola o mundo" e que "afeta diretamente os trabalhadores e suscita incertezas na sociedade, nas empresas, sindicatos e até nos governos".