No seu despacho, de 18 de maio, João Lourenço dá indicação que o empréstimo será liderado pelo ING Bank com apoio do US Exim Bank e de outras instituições financeiras internacionais em representação do Estado angolano.

O projeto, que vai ser executado pelo consórcio Global Sun África LLC, constituído pelas empresas angolanas Omatapalo -- Engenharia e Construções e Omatapalo Inc, compreende a eletrificação de 26 sedes municipais e 56 comunas nas províncias do Namibe, Cuando Cubango, Huíla e Cunene.

O chefe de Estado detalha que o projeto integra a construção de sistemas híbridos de geração fotovoltaica, abastecimento de água potável e de duas centrais fotovoltaicas, que se inscrevem no Programa de Investimento Público relativo a 2022.

