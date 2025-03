Populações sitiadas recebem ajuda alimentar por via aérea após ciclone em Moçambique

Nampula, Moçambique, 15 mar 2025 (Lusa) - Algumas comunidades sitiadas após a passagem do ciclone Jude na Ilha de Moçambique, província de Nampula, estão a receber assistência alimentar por via aérea desde sexta-feira, disse hoje o Presidente de Moçambique, que sobrevoou as zonas afetadas.