"Hoje, o Conselho de Ministros tomou conhecimento do roteiro para concretização deste processo", declarou Filimão Sauzi, porta-voz do Conselho de Ministros, momentos após uma sessão do órgão na Presidência da República, em Maputo.

Em janeiro, a Vale anunciou que assinou um princípio de entendimento com a parceira japonesa Mitsui, "permitindo a ambas as partes estruturar a saída da Mitsui da mina de carvão de Moatize e do Corredor Logístico de Nacala (NLC, sigla inglesa), como primeiro passo para o desinvestimento da Vale no negócio de carvão".

Embora sem avançar detalhes, porta-voz do Governo moçambicano disse que as negociações entre a Vale e Mitsui sobre os termos e referências para operação estão numa fase avançada.

Após a saída da Mitsui e até à venda da exploração, a Vale "deverá preservar a continuidade operacional da mina de Moatize e do NLC e continuar com as ações do aumento da capacidade produtiva do projeto, bem como manter todos os compromissos com a sociedade", acrescentou o porta-voz.

O carvão é atualmente um dos principais produtos de exportação de Moçambique, destinado sobretudo à Ásia.

A Vale aponta como objetivo ser neutra ao nível das emissões de carbono até 2050 e reduzir algumas das suas principais fontes de poluição daquele tipo até 2030.

A transação com a japonesa Mitsui é feita pelo preço simbólico de um dólar, mas passam para a Vale todas as despesas e encargos associados - incluindo um saldo em aberto de 2,5 mil milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros).

Atualmente, a mineira brasileira tem capacidade instalada para produzir 12 milhões de toneladas de carvão por ano, mas tem ficado aquém do valor: em 2018 produziu 11,5 milhões de toneladas e em 2019 produziu oito milhões de toneladas.

Em 2020, o valor deverá ter sido ainda mais baixo devido à quebra na procura de carvão, causada pelo abrandamento da economia global face à pandemia de covid-19.

De janeiro a setembro de 2020 (últimos dados disponíveis), a Vale produziu 4,6 milhões de toneladas de carvão em Moçambique.

