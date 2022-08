Celma Issufo, médica-cirurgiã plástica no HCM, citada hoje pelo Notícias, o principal diário do país, avançou que oito pacientes de três províncias moçambicanas foram sujeitos a procedimentos de restauração e reconstrução do corpo.

As intervenções aconteceram na terça e quarta-feira, acrescentou Issufo, adiantando que os pacientes apresentavam deformidades causadas por acidentes de viação, mordedura canina e excesso de mamas em homens, tecnicamente conhecido por ginecomastia.

As cirurgias foram realizadas por uma equipa de 20 profissionais de saúde, incluindo médicos de diversas especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas.

