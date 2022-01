As mortes resultaram de 31 acidentes de viação ocorridos na semana entre as festas de Natal e de Fim do Ano. A velocidade excessiva e deficiências mecânicas foram as principais causas dos acidentes, referiu a Polícia da República de Moçambique (PRM), em nota consultada hoje pela Lusa.

Além de óbitos, os sinistros causaram 30 feridos graves, contra 10 em igual período de 2020, e 34 ligeiros, contra 02, avançou a polícia, referindo que os acidentes resultaram, na sua maioria, de atropelamento e choque entre carros.

Comparado a mesma semana de 2020, o número de acidentes de viação, óbitos e feridos em Moçambique duplicou, entretanto, a polícia classifica a situação operativa do país como "calma e controlada".

A situação da sinistralidade rodoviária em Moçambique é apontada por várias organizações não-governamentais como dramática.

Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente em acidentes de viação em estradas moçambicanas, segundo dados avançados à Lusa, em maio, pela Associação Moçambicana para Vítimas de Acidentes de Viação (Amviro).

LYN // PJA

Lusa/Fim