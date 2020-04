Num comunicado hoje emitido pela IATA, a associação estimou que as companhias aéreas da região, perante as restrições impostas devido ao novo coronavírus, possam perder 6.000 milhões de dólares (5.547 milhões de euros) de receitas com passageiros face a 2019.

"São mais 2.000 milhões de dólares (1.845 milhões de euros) do que o esperado no início do mês", referiu a IATA, apresentando estimativas para um cenário em que as restrições às viagens se prolonguem por três meses e que consagra um levantamento gradual das condicionantes.