Em Telavive, as imagens da AFP mostraram edifícios destruídos onde os bombeiros procuravam sobreviventes entre os escombros. Outros projéteis atingiram as cidades de Petah Tikva e Bnei Brak, perto de Telavive, ainda segundo a agência de notícias francesa.

A embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv sofreu "pequenos danos" por mísseis lançados esta noite, que atingiram as proximidades do edifício, segundo o embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee.

O diplomata informou que os bombardeamentos não resultaram em feridos e que a embaixada e o consulado dos Estados Unidos em Israel continuarão oficialmente fechados hoje, devido às ordens de confinamento das autoridades israelitas.

Em Teerão, o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, apelou hoje num discurso no parlamento à unidade dos iranianos, instando a população a manter-se eunida e "forte contra a agressão criminosa genocida".

E, em Jerusalém, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, advertiu que o povo de Teerão "pagará o preço" dos ataques iranianos contra civis israelitas.

Os Guardas da Revolução iranianos afirmaram que o novo ataque desta madrugada permitiu "que os mísseis atingissem com êxito alvos" em Israel e prometeram continuar as operações "mais devastadoras".

O ataque foi efetuado "apesar do apoio total dos Estados Unidos e das potências ocidentais" a Israel, acrescentou o exército da República Islâmica.

As sirenes de alerta soaram durante a noite em Jerusalém, onde foram escutadas "fortes explosões" e, ainda que a defesa antiaérea israelita tivesse sido ativada, vários projéteis não foram intercetados, segundo a AFP.

O exército israelita não revela os pontos de impacto dos mísseis não intercetados, e o Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, indicou ter o registo de cinco mortos e 92 feridos em quatro localidades do centro do país durante esta noite.

O distrito de Haifa, no norte de Israel, também foi alvo de ataques com os mísseis iranianos a atingirem a maior refinaria de petróleo de Israel, localizada na baía de Haifa, provocando um incêndio, de acordo com imagens nas redes sociais e informações dos bombeiros.

No sentido contrário, os mísseis israelitas visaram Teerão, onde os sistemas de defesa aérea também foram ativados. Israel declarou ter atingido centros de comando na capital iraniana pertencentes à Força Qods, a unidade de elite dos Guardas da Revolução, responsável pelas operações externas.

A força aérea israelita também atacou "dezenas" de locais de mísseis superfície-superfície e instalações militares no oeste do país.

Os ataques mataram, pelo menos, 224 pessoas no Irão desde sexta-feira e feriram mais de mil, anunciou o ministério iraniano da Saúde no domingo.

Do lado israelita, pelo menos 18 pessoas foram mortas e quase 400 feridas desde sexta-feira, segundo a polícia e os serviços de emergência.

Depois de décadas de guerra por procuração e de operações pontuais, esta é a primeira vez que os dois países inimigos se confrontam militarmente com esta intensidade.

APL // JMC

Lusa/Fim