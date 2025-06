Vigilância das praias fora da época balnear será reforçada no próximo ano

Cascais, Lisboa, 16 jun 2025 (Lusa) -- As praias portuguesas vão ter, no próximo ano, vigilância fora da época balnear para se tentar evitar mortes por afogamento, anunciou hoje a ministra do Ambiente, em Carcavelos, no concelho de Cascais.