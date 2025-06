"A nossa única defesa contra a morte é o amor" dá o mote a esta iniciativa da Fundação José Saramago, em parceria com a Porto Editora e a RTP2, organizada no âmbito do aniversário da morte do escritor, que se assinala no dia 18 de junho.

A programação, que recorda e homenageia o autor de "O Memorial do Convento", começa com um dia inteiro de entrada livre na Fundação José Saramago, em Lisboa, que exibe no seu auditório, a partir das 14:00, o documentário "José Saramago. O tempo de uma memória", da realizadora Carmen Castillo.

Trata-se de um filme inédito em Portugal, que se estreou em França em 2003, e que terá depois uma exibição às 22:55 desse mesmo dia, na RTP2.

Ao final da tarde, pelas 18:00, será apresentada a exposição "Mulheres Saramaguianas", criada para o centenário de José Saramago, que junta serigrafias e gravuras de artistas portugueses a textos de escritoras de língua portuguesa.

Meia hora depois, a investigadora Sara Grünhagen, autora do livro "A cor dos cabelos de Deus -- a oficina de José Saramago", vai falar sobre as personagens femininas de José Saramago, numa sessão integrada no ciclo "A partir de Saramago", que pretende pôr a obra e o pensamento do autor em diálogo com outras expressões artísticas.

Já à noite, pelas 20:00, o espaço da Porto Editora na Feira do Livro de Lisboa será palco de uma performance teatral a partir de "Ensaio sobre a Cegueira".

Esta performance será interpretada por atores integram o elenco da obra "Cegueira", um espetáculo de teatro imersivo com encenação de Miguel Thiré, que se estreia brevemente em Lisboa.

A programação terá ainda um último momento, às 10:30 do dia seguinte, também na Feira do Livro, em que Rita Sineiro fará leituras para os mais novos a partir de "O Primeiro Barco" e "O Silêncio da Água".

