Na László Papp Arena, o judoca caiu nos oitavos de final, fase decisiva da prova, em que uma vitória o coloca sempre no 'caminho' das medalhas, mas em que um desaire o deixa fora de competição, o que foi o caso.

Depois de superar dois combates muito difíceis, na primeira ronda e nos 16 avos de final, João Fernando lutou com Nugzari Tatalashvili, oponente a competir pelos Emirados Árabes Unidos, mas de ascendência georgiana.

Foi já no 'golden score', período de prolongamento, após os quatro minutos regulamentares de combate, que o português perdeu por ippon, aos 34 segundos do tempo extra (4.34 total), num movimento em que Tatalashvili conseguiu impor um 'o-soto-gari'.

O judoca dos Emirados aproveitou a aproximação de João Fernando, para o 'ceifar' na parte exterior da perna.

Foi um momento em que o português reconheceu estar muito cansado, depois de um dia em que já tinha tido um prolongamento, logo na estreia, num combate em que venceu o húngaro Atila Ungvari (4.53), por 'waza-ari'.

Depois, protagonizou a grande surpresa do dia, tal como Oto Kvantidze tinha feito no domingo -- então ao vencer o campeão olímpico e mundial de -73 kg -, ao afastar o primeiro cabeça de série, o tajique Somon Makhmadbekov.

João Fernando superou o bronze olímpico e mundial, ao conseguir marcar 'yuko', com uma técnica de sacrifício ainda no primeiro minuto de combate, aos 53 segundos, numa luta em que esteve também perto de realizar uma chave de braço ao seu oponente.

Este é o quarto dia de competição em Budapeste, onde, além de João Fernando, a seleção portuguesa já teve nos últimos dias Catarina Costa (-48 kg) e Miguel Gago (-66 kg), eliminados ao primeiro combate, bem como Otari Kvantidze (-73 kg).

O judoca do peso intermédio é para já o melhor português, depois de no domingo ter terminado no quadro de honra, em sétimo lugar, com duas vitórias e duas derrotas, com um primeiro combate de grande superação.

Portugal ainda terá na László Papp Arena nos próximos dias Taís Pina (-70 kg), na terça-feira, e Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), na quarta-feira.

