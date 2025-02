"A nossa grande prioridade do ambiente é o restauro da Natureza e, com a nova agência para o clima, a capacidade de investimento garantida pelo Fundamental e outros importantes fundos nacionais e europeus, e a estratégia que nos será garantida pelo Plano Nacional de Restauro, Portugal está a dar início a uma nova era de desenvolvimento sustentável", disse.

Maria Graça Carvalho falava na apresentação da Sociedade RiaViva e Litoral da Região de Aveiro (antiga Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro), que visa "dar continuidade às intervenções de proteção costeira e lagunar, à recuperação de rios, à preservação da biodiversidade e à promoção da sustentabilidade da pesca na Ria de Aveiro".

"As intervenções previstas para este território estão perfeitamente alinhadas com os objetivos do governo, nomeadamente, os objetivos que decorreram da Lei Europeia do Restauro da Natureza", disse Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente anunciou que o governo está a preparar o plano nacional de Restauro da Natureza, adiantando que algumas das ações estão já a ser concretizadas, "nomeadamente na proteção do litoral e na renaturalização dos rios".

"É cada vez mais importante saber conjugar de forma harmoniosa os objetivos da proteção climática e da proteção da Natureza com as atividades humanas", observou.

Pimenta Machado, da Agência Portuguesa do Ambiente e da RiaViva salientou o que foi feito pela antecessora Polis Ria de Aveiro, com 73 milhões de euros investidos, em que as maiores fatias foram para a defesa costeira e operações de dragagem dos canais da Ria, sumariando as várias intervenções.

A erosão costeira e a amplitude das marés são desafios que se colocam à nova entidade, apontou, que vai desenvolver ações também em novas frentes, nomeadamente a renaturalização dos rios a montante da Ria de Aveiro e da Pateira de Fermentelos, prevendo concretizar um investimento de cerca de 86 milhões de euros.

