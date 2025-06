A festa popular da cidade do Porto que arrasta uma multidão para as ruas na noite de 23 para 24 de junho contará com um "super-serviço especial" da Metro do Porto, que arranca às 20:00, "com reforço de capacidade dos veículos em todas as linhas da rede, através da entrada em circulação de composições duplas", referiu a transportadora em comunicado.

Segundo a Metro, em todos os trajetos, com exceção da Linha Violeta (linha do aeroporto), o serviço vai manter-se de modo ininterrupto e ativo até às 06:00 de terça-feira.

Contudo, salientou a Metro, o serviço terá uma interrupção forçada na ligação entre Vila Nova de Gaia e o Porto na ponte Luiz I, entre as 23:30 e as 01:00, "devido ao tradicional fogo de artifício e à forte afluência que ele gera nas margens do rio Douro", sendo que o tabuleiro superior da travessia terá a circulação pedonal cortada a partir das 12:00 e até às 04:00.

"Também no Jardim do Morro deixa de ser feita paragem na estação do metro (apesar de não haver corte no percurso) a partir das 12:00 e até às 04:00. Situação idêntica vai verificar-se nas estações dos Aliados e de São Bento, embora aí o encerramento das duas estações se inicie apenas às 22:00 e termine após autorização das forças de segurança -- o que deve ocorrer antes das 04:00", acrescentou.

Apesar destes condicionamentos, "a normal operação na Linha Amarela está sempre assegurada entre o Hospital de São João e a Trindade [no Porto] e entre General Torres e Vila d'Este [em Gaia]".

Já a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) colocará "em marcha um serviço especial" entre a noite de segunda e a manhã de terça-feira, que passa por reforçar "as principais linhas com destino à baixa da cidade, maior frequência de autocarros e viaturas de grande capacidade em circulação".

"Para facilitar o movimento de passageiros durante a noite e madrugada, várias linhas irão terminar a viagem em pontos estratégicos como a Rua da Restauração, Trindade, Rua do Bolhão e Rua Sá da Bandeira, com horários ajustados às necessidades da procura", especifica a STCP em comunicado.

Os festejos na baixa implicam a alteração de términos das linhas 200, 602 e 1M, que terminarão na Rua da Restauração.

As linhas 305, 700, 800, 801, 7M, 8M e 9M passaram a ter término na Rua Sá da Bandeira, enquanto as linhas 502, 701, 702 e 5M terminarão no Bolhão.

Os festejos implicam ainda alterações nos términos das linhas de Gaia, designadamente 901, 906, 904, 905, 10M e 12M".

"Devido aos constrangimentos de trânsito, as linhas 403, 500, 900 e 11M vão ser suprimidas a partir das 19:00 [de segunda-feira]", retomando o serviço habitual no dia seguinte, com o horário de "domingos e feriados, acrescenta a STCP.

Também os elétricos (linhas 1 e 18) terminarão às 19:00 de segunda-feira, sendo retomado às 09:00 do feriado municipal.

O fogo de artifício de São João durará 16 minutos e vai dividir-se entre as pontes Luiz I e Arrábida.

Na apresentação das festas de São João, a Câmara do anunciou que o orçamento para o espetáculo piromusical é o maior de sempre, 210 mil euros, que será suportado em partes iguais pelos municípios do Porto e Gaia.

Segundo a informação distribuída, as festividades representam, para a autarquia portuense, um investimento de 780 mil euros, dos quais 300 mil euros são destinados à programação.

A animação principal vai distribuir-se pelo Largo Amor de Perdição, jardins do Palácio de Cristal e Casa da Música, para onde estão agendados espetáculos de humor, por exemplo com Herman José e o Tio Jel, e de música, com Quim Barreiros, Cláudia Pascoal, Ana Bacalhau e Ena Pá 2000, refere a programação.

