"O Prémio Governador deste ano irá homenagear quatro personalidades lendárias cujas carreiras extraordinárias e o seu compromisso com a nossa comunidade cinematográfica continuam a deixar um impacto duradouro", afirmou a presidente da Academia, Janet Yang, citada em comunicado.

O Prémio Honorário, uma estatueta dos Óscares, é atribuído para homenagear distinções extraordinárias por realizações ao longo da vida, contribuições excecionais para o estado das artes e ciências cinematográficas em qualquer disciplina, ou por serviços excecionais à Academia.

As quatro estatuetas dos Óscares serão entregues na 16.ª edição do Prémio Governador da Academia, no domingo, 16 de novembro de 2025, em Hollywood, na cidade norte-americana de Los Angeles.

Debbie Allen "é uma coreógrafa e atriz pioneira, cujo trabalho tem cativado gerações e atravessado géneros", adianta a Academia.

Com quase cinco décadas de experiência em Hollywood, Allen coreografou a cerimónia dos Óscares sete vezes, além de filmes como "Esqueça Paris", "A Jazzman's Blues" e "The Six Triple Eight".

Como produtora trabalhou em "Amistad" e "Uma Estrela para Rose", e como atriz em "Fama", "Ragtime" e "Jo Jo Dancer, Your Life is Calling".

Em relação a Tom Cruise, a Academia salienta o seu "incrível compromisso com a comunidade cinematográfica, com a experiência teatral e com a comunidade de duplos".

Cruise, "um dos atores mais reconhecidos e com maior receita de bilheteira de sempre", tem sido um "defensor dedicado da experiência teatral e ajudou a indústria a ultrapassar um período desafiante durante a pandemia de Covid-19", adianta a Academia.

A sua extensa obra inclui papéis nomeados para os Óscares em "Nascido a 4 de Julho", "Jerry Maguire" e "Magnólia", além de "Top Gun: Maverick", pelo qual recebeu uma nomeação para Melhor Filme como produtor.

"A adorada artista Dolly Parton exemplifica o espírito do Prémio Humanitário Jean Hersholt através da sua dedicação inabalável a iniciativas de beneficência", adianta a Academia.

Dolly Parton, com uma carreira de sete décadas, tem 49 álbuns de estúdio e mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo, protagonizando ainda filmes como "Nine to Five" e "Steel Magnolias".

Recebeu duas nomeações para os Óscares na categoria de Canção Original por "Nine to Five" e por "Travelin' Thru", de "Transamerica".

"Com este Prémio Governador, um Prémio Humanitário Jean Hersholt, Parton será reconhecida pelos seus esforços humanitários ao longo de décadas. Fundou várias organizações de solidariedade e filantrópicas, incluindo a Fundação Dollywood, criada em 1988 para inspirar as crianças do leste do Tennessee -- o seu estado natal -- a alcançar o sucesso educativo", afirma a Academia.

Salienta ainda o programa da estrela musical para a alfabetização, "Dolly Parton's Imagination Library", lançado em 1995 em homenagem ao seu pai, que ofereceu a crianças 285 milhões de livros.

Já o designer de produção Wynn Thomas, afirma a Academia, "deu vida a alguns dos filmes mais marcantes com um olhar visionário e domínio da sua arte".

Thomas iniciou a sua carreira a trabalhar em "Ela Quer Tudo", de Spike Lee, que seria a primeira de várias colaborações entre ambos.

Os seus créditos cinematográficos incluem outros filmes de Lee como "Faz a Coisa Certa", "Malcolm X" e "Destacamento Blood".

