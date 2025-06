"O meu objetivo é que não haja mais Mundiais de Clubes, não há datas. Não há necessidade de outra competição. Não há mais dinheiro no mundo dos direitos audiovisuais. O que temos de fazer é manter o ecossistema e eliminá-lo. Temos de manter a sustentabilidade do futebol. Não vou ver. Ontem [segunda-feira] assisti a um pouco do Chelsea e parecia um particular de verão. Não vi qualquer intensidade nos 25 minutos que assisti à partida", lançou Tebas.

O líder da La Liga falava durante uma apresentação num evento na ESADE Business School, em Madrid, e, questionado sobre a possibilidade de Atlético de Madrid e Real Madrid iniciarem a Liga mais tarde, devido à participação no torneio da FIFA que está a decorrer, até 13 de julho, nos Estados Unidos, confirmou que ambos os clubes solicitaram essa solução, mas ainda não chegaram a acordo, e que vão aguardar para ver como as coisas evoluem na competição.

"Há um acordo coletivo de trabalho que estipula três semanas de férias. Tanto quanto sei, as equipas da Premier League [Inglaterra] e da Bundesliga [Alemanha] vão começar normalmente. Se o Real Madrid ou o Atlético de Madrid ganharem ou chegarem às meias-finais, vão ganhar 120 milhões de euros. Teremos de começar mais tarde porque estão cansados? Tudo bem. Temos de pensar nos outros clubes. Eles pediram, mas ainda não houve resposta", disse Tebas.

O responsável acrescentou ainda que nenhum dos clubes especificou quantos jogos gostaria de descansar e que estas são apenas conversas exploratórias, estando tudo dependente do seu desempenho na competição.

O Mundial de clubes está a ser disputado num formato inédito para 32 equipas, sendo 12 europeias, entre as quais Benfica e FC Porto, 11 da América e outras nove dos continentes africano, asiático e oceânico.

O Benfica e o FC Porto já se estrearam na competição, que começou no sábado, tendo os 'encarnados' somado um empate a duas bolas com os argentinos do Boca Juniors, e os 'dragões' empatado sem golos frente aos brasileiros do Palmeiras, comandados por Abel Ferreira.

DN // AO

Lusa/Fim