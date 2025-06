Presidente angolano convida Xi Jinping para os 50 anos da independência

Luanda, 17 jun 2025 (Lusa) --- A embaixadora de Angola na China, Dalva Ringote Allen, entregou hoje, em Pequim, um convite do Presidente angolano, João Lourenço, para o seu homólogo chinês, Xi Jinping, participar nas comemorações do 50.º aniversário da Independência do país.