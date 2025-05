"Continuamos a enfrentar desafios de turmas ao ar livre, contabilizamos um pouco mais de 400 turmas ao ar livre na Matola. É um desafio muito grande, por isso continuamos a mobilizar recursos para esta questão", disse o presidente do município da Matola, Júlio Parruque, durante uma visita aos bairros municipais.

O responsável avançou que a autarquia vai iniciar em breve com a construção de pelo menos 15 salas de aulas para mitigar o problema das salas ao ar livre.

Moçambique espera 69,2 milhões de euros em receitas com a exploração de Gás Natural Liquefeito (GNL) este ano, 40% destinado ao Fundo Soberano que já em 2025 financia os primeiros 15 projetos, incluindo 12 novas escolas secundárias.

De acordo com dados da proposta de lei relativa ao Plano Económico e Social e Orçamento do Estado de 2025, aprovada pelo parlamento, são esperados pouco mais de 5.016 milhões de meticais (69,2 milhões de euros) provenientes de receitas da GNL, do projeto Coral Sul, na bacia do Rovuma, Cabo Delgado.

Entre os projetos a financiar, consta a construção de 12 escolas secundárias "segundo o padrão de qualidade e resiliência", por 311,6 milhões de meticais (4,3 milhões de euros) e de 214 salas de aula do ensino primário por 225,8 milhões de meticais (3,1 milhões de euros) e a aquisição e distribuição de 15 milhões de livros escolares para todas as escolas primárias, no valor de 779,5 milhões de meticais (10,8 milhões de euros).

