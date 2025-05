As compras do Brasil a Angola aumentaram 52,2% no ano passado, para 1.078 milhões de dólares, ao passo que as exportações brasileiras para o país africano subiram 20,2%, para 492,7 milhões de dólares.

De acordo com o portal de estatísticas do comércio externo do Brasil (Comexstat), consultado pela Lusa, as trocas comerciais entre os dois países aumentaram 40,2% no ano passado, totalizando mais de 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), com o saldo a ser favorável a Angola em mais de 585 milhões de dólares, cerca de 520 milhões de euros.

Entre os principais produtos exportados, os bens de ferro e aço, em conjunto com açúcares e melaços, representam quase metade das vendas do Brasil a Angola, destacando-se também as carnes, com 11% do total.

Em sentido inverso, o petróleo representa a totalidade das vendas de Angola ao Brasil; os óleos brutos de petróleo valem 82%, enquanto os restantes óleos combustíveis valem os restantes 19%, de acordo com o Comexstat.

As exportações do Brasil para Angola valem 0,2% do total, com o país africano a ocupar o 63.º lugar no 'ranking' das vendas.

Em sentido inverso, os bens comprados a Angola representam 0,4% do total, estando este país africano lusófono em 41.º lugar no ranking dos maiores vendedores ao Brasil.

O Presidente angolano, João Lourenço, chega hoje ao Brasil para uma visita de Estado de três dias, a convite chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, e o Governo brasileiro adiantou que os dois chefes de Estado vão analisar propostas de reforço bilateral no setor agropecuário.

Uma missão do setor do agronegócio brasileiro esteve em Angola de 05 a 10 de maio, com a participação de cerca de 30 empresários brasileiros e do ministro brasileiro da tutela, Carlos Fávaro, que participou em reuniões governamentais e visitas técnicas nas províncias de Luanda, Malanje e Cuanza-Norte, e ainda encontros com representantes do setor privado angolano para discutir formas de financiamento.

João Lourenço vai estar com Lula da Silva na sexta-feira, dia em que está prevista a assinatura de acordos e um almoço oficial no Palácio do Itamaraty, sede do ministério das Relações Exteriores do Brasil.

O Presidente de Angola deverá manter no mesmo dia um encontro com um grupo representativo da classe empresarial brasileira.

O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola após a independência do país, a 11 de novembro de 1975, e os dois países têm mantido uma relação bilateral próxima com acordos de cooperação em várias áreas.

