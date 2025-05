João Lourenço partiu para Brasília esta manhã e terá um programa "particularmente preenchido", com os primeiros atos da visita agendados já para esta tarde, segundo a presidência angolana.

O chefe de Estado angolano vai manter encontros separados com o presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, depois com o deputado Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, e, por último, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luís Roberto Barroso.

João Lourenço vai estar com Lula da Silva na sexta-feira, dia em que está prevista a assinatura de acordos e um almoço oficial no Palácio do Itamaraty, sede do ministério das Relações Exteriores do Brasil.

O Presidente de Angola deverá manter no mesmo dia um encontro com um grupo representativo da classe empresarial brasileira.

No sábado, último dia da visita, João Lourenço vai encontrar-se com embaixadores africanos em missão no Brasil e membros da CARICOM (Comunidade do Caribe).

O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola após a independência do país, a 11 de novembro de 1975, e os dois países têm mantido uma relação bilateral próxima com acordos de cooperação em várias áreas.

João Lourenço tinha estado anteriormente no Brasil, para participar na cerimónia de posse de Lula da Silva, que assumiu o seu terceiro mandato em janeiro de 2023.

O Presidente brasileiro visitou Angola em agosto desse mesmo ano, a sua primeira visita a um país africano no novo mandato, e terceira viagem oficial a Angola, após as realizadas em 2003 e 2007.

Na semana passada, o Governo brasileiro adiantou que Lula da Silva e João Lourenço vão analisar propostas de reforço bilateral no setor agropecuário.

Uma missão do setor do agronegócio brasileiro esteve em Angola de 05 a 10 de maio, com a participação de cerca de 30 empresários brasileiros e do ministro brasileiro da tutela, Carlos Fávaro, que participou em reuniões governamentais e visitas técnicas nas províncias de Luanda, Malanje e Cuanza-Norte, e ainda encontros com representantes do setor privado angolano para discutir formas de financiamento.

De acordo com o Governo brasileiro, a visita teve como objetivo preparar propostas de avanço na cooperação bilateral no setor agropecuário, nas vésperas da visita de João Lourenço.

RCR (MIM) // JMC

Lusa/Fim