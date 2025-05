Contratado aos ingleses do Leeds em 2022, por 58 milhões de euros, o extremo, que estava ligado aos catalães até 2027, cumpre atualmente a terceira época no clube, em que contribuiu de forma decisiva para os três troféus conquistados: campeonato, Taça do Rei de Espanha e Supertaça espanhola.

Esta tem sido a melhor temporada de Raphinha nos 'blaugrana', a primeira sob o comando do treinador Hansi Flick, em que regista 56 jogos em todas as competições (52 como titular), 34 golos e 23 assistências.

Além de ser o jogador mais utilizado pelo técnico alemão nesta temporada, e o segundo melhor marcador do FC Barcelona, somente suplantado pelo polaco Robert Lewandowski (40), o internacional 'canarinho', de 28 anos, foi elevado a um dos capitães de equipa.

Com um total de 143 encontros e 54 golos nos três anos que leva na Catalunha, soma dois títulos de campeão espanhol, uma Taça do Rei de Espanha e duas edições a Supertaça espanhola.

Raphinha chegou à Europa em 2016, pela 'porta' do Vitória de Guimarães, clube em que jogou até 2017/18, quando se transferiu para o Sporting. Pelos 'leões', atuou em 2018/19 e 2019/20, antes de representar os franceses do Rennes e o Leeds.

MO // PFO

Lusa/Fim