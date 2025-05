No Madison Square Garden, em Nova Iorque, os Pacers fizeram algo numa visto nos play-offs, ao vencerem um encontro que perdiam por 14 pontos (119-105) a 2.50 minutos do final do quarto período -- em situações similares, o registo era de 0-970.

Agora, na 971.ª vez em que esta situação aconteceu, o conjunto de Indiana conseguiu a reviravolta, depois de fechar o tempo regulamentar com um parcial de 20-5, perante a estupefação dos adeptos do conjunto nova-iorquino.

O grande 'herói' desta incrível recuperação, em tão curto espaço de tempo, foi, indiscutivelmente, Aaron Nesmith, que parecia incapaz de falhar e somou quatro triplos, em outros tantos tentados, e ainda dois lances livres.

Por seu lado, Tyrese Haliburton juntou-lhe um 'triplo' e, sobre a 'buzina', o cesto que levou o jogo para prolongamento: primeiro festejou-o como um 'triplo', mas pisou muito ligeiramente a linha, com a bola a bater no alvo e voar muito acima deste, antes de cair no cesto e 'gelar' o Madison Square Garden.

Os Pacers não puderam cantar vitória nos 48 minutos, mas acabaram por superiorizar-se no prolongamento, também ele dramático, com constantes mudanças no comando do marcador e dois 'triplos' falhados pelos Knicks na última posse de bola.

Nesses cinco minutos suplementares, brilhou, sobretudo, Andrew Nembhard, com sete pontos e a assistência para Obi Toppin 'afundar' para o último cesto do encontro.

Haliburton, com 31 pontos e 11 assistências, e Neshmith, com 30 pontos, incluindo oito 'triplos' marcados, em nove tentados, foram as grandes figuras dos Pacers, secundados por 17 pontos de Pascal Siakam, 15 de Nembhard e 14 de Miles Turner.

Do banco também vieram muitos pontos, nomeadamente 10 de T.J. McConnell, nove de Bennedict Mathurin e oito, mais 10 ressaltos, de Toppin.

Nos anfitriões, destaque para os 43 pontos e cinco assistências de Jalen Brunson e os 35 pontos e 12 ressaltos de Karl-Anthony Towns, jogadores que, como os restantes companheiros de equipa, ainda devem estar a pensar como perderam o jogo.

O segundo embate da final da Conferência Este dos play-offs da NBA, à melhor de sete encontros, realiza-se na sexta-feira, de novo no Madison Square Garden.

