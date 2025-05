Falando aos jornalistas à saída da reunião semanal do Conselho de Ministros, Sissoco Embaló afirmou que vai condecorar o Presidente senegalês com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do Estado guineense.

"É a primeira visita de Estado de um Presidente do Senegal à Guiné-Bissau", observou Umaro Sissoco Embaló, sublinhando que anteriores Presidentes daquele país, nomeadamente Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf e Abdoulaye Wade, realizaram visitas oficiais a Bissau.

O ex-Presidente do Senegal Macky Sall também se deslocou a Bissau, mas numa visita de trabalho e amizade, explicou Sissoco Embaló, lembrando que o anterior chefe de Estado senegalês "é como se fosse um irmão".

"Nem eu fiz visita oficial ao Senegal, mas sou o primeiro Presidente da Guiné-Bissau a receber a mais alta condecoração daquele país", observou Embaló.

O chefe de Estado guineense destacou que as relações entre os dois países "estão a subir de nível", tendo em conta o facto de os atuais líderes serem da mesma geração.

Umaro Sissoco Embaló tem atualmente 52 anos e Bassirou Diomaye Faye conta com 45.

Embaló adiantou que, conjuntamente com a Gâmbia e o Senegal, a Guiné-Bissau decidiu acabar com a exigência de obtenção de licença de livre-trânsito para viajar de carro entre os três países.

Diomaye Faye, eleito em 29 de março de 2024, e no cargo desde 02 de abril do mesmo ano, visitou Bissau, num périplo que o levou à Mauritânia e à Gâmbia, no dia 30 do mesmo mês, tendo sido recebido no aeroporto internacional da capital guineense com honras militares na companhia de Umaro Sissoco Embaló.

