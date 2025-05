Os jogos da fase de grupos da 43.ª edição do torneio, que contará com a participação de 24 seleções, serão disputados, além da capital espanhola, em Ljubljana, Talin e Atenas, "destinos de excelência do basquetebol europeu", de acordo com o presidente da FIBA Europa, Jorge Garbajosa.

A fase a eliminar, que se inicia nos oitavos de final e se prolonga até ao encontro de atribuição do título, realiza-se na totalidade em Madrid, preservando o modelo de organização (com quatro países anfitriões) que foi introduzido em 2015.

Em fevereiro, a seleção portuguesa de basquetebol qualificou-se para a fase final do Europeu de 2025, que se realiza no Chipre, Finlândia, Letónia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro, reeditando as presenças de 1951, 2007 e 2011.

