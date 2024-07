O incêndio em Andreus, no concelho de Leiria, que teve início pelas 13:23, entrou em resolução às 19:25, mobilizando ainda 153 operacionais, 52 viaturas e um meio aéreo, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 20:12.

Este foi o fogo que mais preocupou os bombeiros, uma vez que as chamas estiveram a arder com intensidade num "local de muito difícil acesso", disse à Lusa o comandante sub-regional de Leiria, Carlos Guerra.

O incêndio que se tinha iniciado pelas 13:36 em Reguengo do Fetal, no concelho da Batalha, entrou em resolução pelas 16:22, encontrando-se agora em vigilância. No terreno ainda estão 126 operacionais e 37 viaturas.

Também no concelho de Leiria, deflagrou outro ncêndio pelas 14:51, que entrou em resolução às 15:38, estando agora em conclusão, com nove operacionais e três viaturas no terreno.

