Trump fez este anúncio no seu discurso de tomada de posse como Presidente no Capitólio, no qual também prometeu aumentar a produção de petróleo dos Estados Unidos e eliminar os subsídios criados pelo seu antecessor, o democrata Joe Biden, para a compra de veículos elétricos.

"O Presidente Trump vai retirar-se do Acordo de Paris sobre o Clima", afirmou depois a Casa Branca num comunicado.

O novo Presidente, que prestou hoje juramento como 47.º Presidente dos EUA, no Capitólio, vai assim repetir uma decisão que já havia tomado durante o seu primeiro mandato na Casa Branca (2017-2021).

Durante a sua administração, Joe Biden voltou a incluir os EUA no Acordo de Paris.

Os Estados Unidos são o segundo maior poluidor do mundo, atrás da China, e o maior poluidor da história.

