Dezenas de milhares manifestam-se pela renúncia do primeiro-ministro da Arménia

Dezenas de milhares de manifestantes concentraram-se hoje na Praça da Liberdade de Erevan, capital da Arménia, exigindo a renúncia do primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, culpabilizado pela derrota do país na guerra com o Azerbaijão.