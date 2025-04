Dados provisórios dão mais de 90% dos votos e Presidência do Gabão a Brice Oligui Nguema

Libreville, 13 abr 2025 (Lusa) -- O líder da junta militar do Gabão, Brice Oligui Nguema, à frente do país desde o golpe de Estado de 2023, venceu as eleições presidenciais de sábado, recolhendo mais de 90% dos votos, segundo dados provisórios hoje divulgados.