MP brasileiro acusa suspeito de ordenar mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira

São Paulo, 05 jun 2025 (Lusa) -- O Ministério Público do Brasil apresentou hoje uma acusação formal contra o suspeito de ordenar os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista indígena Bruno Pereira, ocorridos há três anos na região amazónica e que causaram indignação global.