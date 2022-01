Com oito mandatos já atribuídos, Santarém foi o primeiro distrito a eleger um deputado do Chega, Pedro Frazão, além de cinco parlamentares do PS e três do PSD. O cabeça de lista da CDU, António Filipe, que entrou para o parlamento em 1989, não conseguiu ser eleito.

O PCP perde um dos seus deputados mais antigos e com mais destaque nos trabalhos da Assembleia da República.

O PS elegeu em Santarém a ministra Alexandra Leitão e Hugo Costa, Maria do Céu Antunes, Maria Lúcia Coelho e Manuel Santos Afonso.

Já o PSD conseguiu três mandatos, elegendo Isaura Morais, João Moura Rodrigues e Maria Inês Barroso.

