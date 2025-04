A programação "Outros Mundos", uma proposta mais aberta "à liberdade criativa e ao cruzamento de géneros, geografias e formas de expressão", vai acontecer no verão, no âmbito da 33.ª edição do Cistermúsica --- Festival de Música de Alcobaça, divulgou a organização em comunicado.

O cartaz inclui um concerto de encerramento e de tributo à música dos Coldplay, protagonizado pelo projeto Vocal Emotion, que junta em palco 50 vozes, com quarteto de cordas e banda rock.

Na bossa nova o festival leva a Alcobaça Paula Morelenbaum, Ralf Schmid (piano) e Joo Kraus (trompete), trio que terá como convidado especial António Zambujo num espetáculo que celebra Tom Jobim, João Donato e Ivan Lins.

Na música barroca e eletrónica a proposta será uma performance do BallArte Ensemble.

A programação "Outros Mundos" abre ainda espaço ao jazz contemporâneo de João Rosa Quinteto, o grupo Estardalhaço da Geringonça, que celebra o 25.º aniversário do álbum "Old Tradition New Ignition", o projeto Casa Bonita, a celebração de Marco Paulo pelo trio liderado pelo guitarrista Pedro Branco e o trio da guitarrista Eugénia Contente.

Organizado pela ABA -- Banda de Alcobaça Associação de Artes, o festival decorre entre 27 de junho e 02 de agosto, realizado em parceria com o município de Alcobaça, no distrito de Leiria, e com a Museus e Monumentos de Portugal, através do Mosteiro.

