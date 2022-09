Numa pergunta dirigida ao executivo, através do ministro do Ambiente e da Ação Climática, o grupo parlamentar bloquista questiona ainda sobre o que é que o Governo vai fazer "eventualmente em articulação" com a autarquia "para pôr cobro às descargas poluidoras e garantir a boa qualidade das águas da praia".

Segundo o BE, no sábado foram denunciadas "descargas poluentes na praia do peixe", junto à marina da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, e era "notória uma mancha gordurosa nas águas da praia e era sentido um intenso mau cheiro".

O texto refere que "a substância gordurosa era proveniente de uma saída de águas pluviais que flutuava em direção à praia".

O Bloco de Esquerda considera "urgente a ação de inspeção sobre o acontecido e uma punição exemplar para os responsáveis por este atentado" e "garantir uma fiscalização apropriada para que estas descargas não se repitam".

Numa questão assinada pelo deputado bloquista Pedro Filipe Soares, o bloco salienta que "a existência de uma zona de lazer e desporto junto à praia levanta a necessidade de monitorizar a qualidade da água da praia forma mais consequente, para assegurar que não existe qualquer perigo para a saúde pública".

Por isso, o deputado bloquista questiona o ministério de Duarte Cordeiro se tem conhecimento da situação descrita e que medidas de fiscalização serão realizadas para garantir que esta situação não se repete.

A agência Lusa tentou obter uma reação da Câmara da Póvoa de Varzim, mas até ao momento tal não foi possível.

JCR // MSP

Lusa/Fim