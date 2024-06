Primeiro, fechou acordo com o FESAHT, para o aumento de salários no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho, agora e após mais um mês de negociação, a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP) consegiu nivelar o patamar com outros cinco sindicatos de enfermeiros, cumprindo o objetivo de chegar a um novo contrato coletivo ainda neste ano.

"A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) congratula-se pelo acordo hoje obtido com cinco sindicatos de enfermeiros: o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos do Continente e Ilhas (SITEU), o Sindicato de Enfermeiros (SE), o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPEnf) e o Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE)", adiantou a associação liderada por Óscar Gaspar, que realça ser este o primeiro acordo coletivo de trabalho dos hospitais privados com estes cinco sindicatos.

Além da adoção de novas regras de organização do trabalho, "que irão propiciar um maior ajustamento do enfermeiro à organização", o acordo celebrado atualiza a tabela salarial de 2022 com "aumentos bastante expressivos", revela a APHP. A melhoria salarial vai fixar-se em valores que variam entre os 7,8% e os 15,7%, passando o subsídio de alimentação para 6,10 euros e reduzindo-se ainda o período de permanência na categoria de enfermeiro de ingresso, de um anos para seis meses.

Para Óscar Gaspar, "a celebração deste acordo assinala o início de uma nova era no relacionamento do setor da hospitalização privada com as estruturas sindicais representativas dos enfermeiros e consubstancia um avanço significativo na dignificação da carreira de enfermagem dentro dos hospitais privados".