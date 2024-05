Após fechar acordo com o FESAHT para o aumento de salários no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho, a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP) continua em negociação com outras estruturas, encontrando-se neste momento reunida com os enfermeiros, de forma a conseguir chegar a um novo contrato coletivo ainda neste ano.

"A importância que a hospitalização privada reconhece aos profissionais da enfermagem levou ao agendamento de mais uma reunião entre as partes", explica a APHP, confirmando que o objetivo em cima da mesa é "a celebração de um novo contrato coletivo de trabalho para os enfermeiros do setor privado" e que a sua garantia de sucesso "está cada vez mais próxima".

"A APHP continua empenhada nas negociações que tem mantido com cinco sindicatos de enfermagem — Sindicato dos Enfermeiros (SE), Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (Sindepor), Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal SIPENF), Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) e o Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) — que negoceiam juntos depois de terem assinado um memorando de entendimento", frisa ainda a instituição liderada por Óscar Gaspar.

Pelas tabelas oficiais, o salário médio de um enfermeiro em atividade no setor estatal situa-se nos 1600 euros mensais, remuneração que teve neste ano uma valorização que varia entre os 3% e os 4,1%. No privado, a remuneração média é inferior, com a média a fixar-se nos cerca de 1400 euros. Aos privados, estes profissionais exigem aumentos na ordem dos 15%.

Recorde-se que, há um mês, os enfermeiros do privado rejeitaram o contrato coletivo proposto, considerando inaceitável a ideia de poderem fazer até 60 horas de trabalho semanal.