Há apenas um europeu no Top 5 das maiores fortunas do mundo — a família de Bernard Arnault, dona do mega grupo de luxo LVMH — e apenas três nomes nascidos no velho continente figuram entre os 20 mais ricos: além dos donos da Louis Vuitton, o espanhol Amancio Ortega, que criou a Zara (9.º) e a também francesa família Françoise Bettencourt Meyers, da L'Oréal (20.º). Numa lista dominada por americanos (há 902 com fortunas superiores a mil milhões de dólares), com Elon Musk (342 mil milhões), Mark Zuckerberg (216 mil milhões) e Jeff Bezos (215 mil milhões) à cabeça, e que conta já com um considerável peso chinês (516) e indiano (205), há apenas um nome português. Consegue adivinhar quem é?

A partir de agora, não será preciso procurar muito para encontrar os portugueses que fazem parte da lista dos mais ricos. Mas também aqueles que fazem a diferença no mundo das empresas e dos negócios, quem dá cartas no empreendedorismo ou as gestoras com projeção internacional, entre muitos outros temas marcadamente económicos, entrevistas e reportagens com a marca Forbes.

E se multimilionária lusa há apenas uma, muitos empresários e gestores de língua portuguesa notáveis existem, bem como jovens promissores e mulheres que se vêm destacando no panorama nacional e além-fronteiras, levando mais longe o nome de Portugal e dos PALOP. Sobre todos eles, poderá ler a partir de hoje aqui, no SAPO, onde se estreiam numa nova parceria a Forbes Portugal e a Forbes África Lusófona, trazendo à ribalta os nomes que se destacam no mundo das empresas e os setores e áreas de atividade mais vibrantes entre os países africanos de língua portuguesa (PALOP).

Quanto à única portuguesa que figura entre os já mais de 3 mil multimilionários do mundo, não fazemos mais suspense: trata-se de Maria Fernanda Amorim, viúva de Américo Amorim, dona da Corticeira com o mesmo nome, que aos 90 anos surge em 597.º lugar, com uma fortuna avaliada em cerca de 6 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros).

Graças ao reforço da parceria entre o SAPO e o Grupo Media Nove, que também inclui o Jornal Económico, os conteúdos informativos da Forbes Portugal e da Forbes África Lusófona juntam-se ao ecossistema SAPO, disponibilizando-lhe mais informação sobre negócios, cultura e lifestyle. Desde a chegada da publicação ao país, há dez anos, a Forbes Portugal tem posto em destaque líderes, empreendedores, jovens promessas que prometem marcar a realidade nacional e tendências de mercado, enquanto a Forbes África Lusófona, lançada em 2021, põe o foco em países com fortes relações com o país, incluindo Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial.

Análises especializadas, rankings, entrevistas exclusivas e reportagens aprofundadas sobre temas relevantes para o universo empresarial, tanto em Portugal como na comunidade lusófona em África, estão a parir de hoje também aqui, no SAPO.