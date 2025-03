Esmagador, Miguel Albuquerque voltou a ser eleito presidente do governo Regional da Madeira, ficando a apenas um deputado dos 24 que lhe garantiam a maioria absoluta. E essa curta distância foi compensada apenas 48 horas após serem conhecidos os resultados eleitorais das eleições antecipadas (depois de uma moção de censura do Chega ter derrubado o executivo regional), com um acordo de incidência parlamentar e para uma governação de quatro anos firmado com o CDS.

A Madeira volta a ter governo e a segurança de uma legislatura firme e duradoura, com os madeirenses a votarem massivamente no PSD-M (43,43% dos votos), remetendo o PS-M de Paulo Cafôfo para terceiro lugar (15,64% e apenas oito deputados), depois do JPP de Élvio Sousa ter conseguido assegurar 11 representantes no Parlamento Regional, com 21,05% dos votos.

E que prioridades aponta o novo governo regional? Continuará o turismo da Madeira a acumular prémios como a décima distinção consecutiva como Melhor Destino Insular do Mundo, recebida nos Óscares do Turismo (World Travel Awards)? E haverá investimento renovado no desenvolvimento dos setores high tech na região?

Estas e outras questões serão a partir de agora respondidas por quem melhor sabe, por quem está mais próximo. O Diário de Notícias da Madeira (DN-Madeira) junta-se hoje ao universo SAPO, reforçando a aposta deste portal em garantir a melhor informação aos seus utilizadores.

"Sendo o SAPO o agregador de conteúdos de referência em Portugal, esta é uma oportunidade única para desenvolver uma parceria que robustece a missão informativa do DN-Madeira. Os nossos conteúdos vão beneficiar da escala e do alcance do SAPO, o que tornará a Madeira, a sua história e as suas gentes ainda mais relevantes", considera o diretor-geral editorial da marca, Ricardo Miguel Oliveira.

Fundado em 1876, pelo cónego Alfredo César de Oliveira, o Diário de Notícias da Madeira é um dos jornais mais antigos de Portugal, assumindo a missão de "informar com independência e qualidade, dando voz aos madeirenses, residentes ou não na Região Autónoma" e reforçando a vontade de manter "o respeito e a confiança dos leitores, clientes, fornecedores, parceiros, acionistas, profissionais e colaboradores".

"A marca de qualidade do Diário de Notícias da Madeira é reconhecida além-fronteiras e este jornal passar a oferecer os seus conteúdos aos nossos públicos, onde quer que se encontrem, é um passo relevante para a ampliação e diversificação de conteúdos de referência com que nos propomos revitalizar o SAPO", vinca Gil Moreira, diretor-geral do SAPO, no dia em que se materializa a parceria.

"Cobrindo assuntos próximos do cidadão madeirense, mas também informando sobre o que se passava a nível nacional e internacional, o Diário de Notícias da Madeira atravessou a Monarquia, a República, a Ditadura, a Revolução de Abril, a implantação do regime autonómico. Mais, vivenciou duas guerras mundiais e a guerra colonial. E a 11 de outubro de 1976 celebrava já o seu primeiro centenário, no rescaldo da revolução", relata-se, na história do diário.

Com a entrada deste novo parceiro, o universo SAPO.pt estende-se agora às 18 capitais de distrito do continente e às duas regiões autónomas, reforçando-se como marca líder na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais, diferenciando-se pela diversidade e relevância dos projetos tecnológicos que integra, serviços e produtos que oferece e ecossistema de parceiros que dinamiza.