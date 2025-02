"Fornecer conteúdo de alta qualidade, rigor e relevância para profissionais do setor bancário e financeiro", contribuindo para um "setor bancário e financeiro responsável, competitivo e inovador, focado na prosperidade de todo o ecossistema e determinante para o desenvolvimento de Portugal" é a missão assumida pelo Jornal PT50. A nova publicação exclusivamente digital e dedicada ao setor financeiro, criada por Cristina Dias Neves, junta-se hoje ao universo SAPO, reforçando o leque de informação disponibilizada aos leitores que fazem questão de manter-se a par de tudo o que de importante acontece nesta área, ainda que se assuma de caráter muito especializado.

Para Cristina Dias Neves, o PT50 não concorre com os económicos: está num patamar de especialização que define como público-alvo os "quadros diretivos, gestores, consultores, analistas, investidores, académicos e outros profissionais que atuam no setor bancário e financeiro". Assumindo um compromisso de rigor e relevância, o Jornal PT50 pretende facilitar o acesso a informação de qualidade sobre banca e finanças, contribuindo para decisões mais informadas por gestores e líderes do setor.

Conteúdos exclusivos, entrevistas com especialistas e dados interativos que permitem uma leitura mais esclarecedora da área financeira são elementos distintivos desta publicação, com esta nova parceria do SAPO a reforçar o compromisso de oferecer um conjunto alargado de fontes de informação de alta qualidade, desde logo na área da economia, que os seus leitores podem encontrar em destaque em sapo.pt e em https://www.sapo.pt/noticias/economia.